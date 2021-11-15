Мурманская область получила более 873 миллионов рублей на оказание медицинской помощи

Андрей Чибис добавил, что также в Заполярье поступили 22 новых автомобиля скорой помощи. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из федерального бюджета Мурманской области дополнительно выделили более 873 миллионов рублей, которые пойдут на оказание медицинской помощи жителям, в том числе заболевшим ковидом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

- Всего при поддержке правительства РФ, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко наш регион получил дополнительно более 2 миллиардов рублей, чтобы наша система здравоохранения смогла эффективно бороться с коронавирусом в этом году и обеспечивать финансовую стабильность медучреждений, – сказал губернатор.

Андрей Чибис добавил, что также в Заполярье поступили 22 новых автомобиля скорой помощи. В настоящее время машины уже распределяются по медучреждениям.

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