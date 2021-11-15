На дороге под Абрам-Мысом две недели стоит водитель со сломанным грузовиком

Неравнодушные северяне тут же откликнулись на просьбу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В паблике "Мурманск ДТП ЧП" бросили клич о помощи. Автовладельцев просят поддержать водителя "ВАЗа", который застрял на трассе неподалеку от Абрам-Мыса. Его машина сломалась.

- Вот уже две недели как стоит грузовичок с товаром, водитель в нем живет. Стукнули морозы, нужны солярка, еда. Мужчина явно замерз совсем. Давайте поможем - чаем и кофе, едой, соляркой, теплыми вещами, - написали в группе.

Неравнодушные северяне тут же откликнулись на просьбу.

- Сейчас с водителем все хорошо, у него есть еда, солярки немного, но есть. Сломался ступичный подшипник, 15-16 ноября должны приехать слесаря и поставить машину на ход, - написал в комментариях Николай, который проведал мужчину.

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