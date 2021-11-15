В Териберке установили новый арт-объект из носов лодок

Проект является победителем конкурса грантов минкультуры Мурманской области. Фото: группа "Креативный класс"

Териберку продолжают украшать новыми объектами. Так, недавно на въезде в поморское село появилась огромная буква "Т", напоминающая хвост кита.

Еще одной достопримечательностью Териберки стала инсталляция «Лодки»/«Место встречи изменить нельзя», которую создала художница из Санкт-Петербурга Екатерина Голубина. Арт-объект, составленный из носов старых деревянных лодок, установили на побережье Баренцева моря.

Отмечается, что большая часть лодок, представленных на подиуме, была собрана на берегу реки Вирмы в Ловозеро.

Проект разработан АНО «Креативный класс» и Центром современного искусства «Сияние». Он стал победителем конкурса грантов минкультуры Мурманской области.

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