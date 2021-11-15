В Мурмашах заработал новый детский сад

Строительство закончилось в октябре этого года, но это не последний проект в регионе. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурмашах заработал детский сад на улице Причальной. Об этом заявил на оперативном совещании губернатор Заполярья Андрей Чибис.

Детский сад рассчитан на 75 мест. В нем будут работать 4 группы, одна из которых – ясельная для малышей с 6 месяцев и одна особенная – с круглосуточным пребыванием для детей в трудной жизненной ситуации. За ребятами буду смотреть 8 воспитателей, музыкальный руководитель, учитель-дефектолог, логопед и социальный педагог.

Строительство закончилось в октябре этого года, но это не последний проект в регионе.

- В этом году будут открыты еще три детских сада — два в Мурманске и один в Североморске, - сообщил глава региона на совещании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Североморске спасли двух провалившихся под лед мужчин. ЧП случилось на озере в районе горы Пуазвайвенч (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru