Поезд Минск-Мурманск возобновит движение

Первый поезд отправится из Минска 14 декабря в 10.23 и прибудет в Мурманск 16 декабря в 5.28. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поезд сообщением Минск-Мурманск возобновит движение, которое было приостановлено в прошлом году.

- С 14 декабря 2021 года г. восстанавливается курсирование международного поезда Минск - Мурманск. Расписание в направлении Мурманска уже доступно на официальном сайте. Обратное расписание и билеты появятся в скором времени, - сообщает паблик «Белорусская железная дорога».

Первый поезд отправится из Минска 14 декабря в 10.23 и прибудет в Мурманск 16 декабря в 5.28. Общее время в пути составит 43 часа 35 минут. Ходить поезд будет один раз в неделю – по вторникам.

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