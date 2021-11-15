Адвокат из Мурманска обманул своих клиентов на сумму свыше 2 миллионов рублей

От личных встреч он отказывался, ссылаясь на плотный рабочий график. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске завершено расследование уголовного дела по обвинению адвоката в мошенничестве. В октябре 2016 года к злоумышленнику за юридической помощью обратилась северянка.

Они заключили соглашение об оказании услуг на 40 тысяч рублей, которые клиентка уплатила, однако квалифицированной помощи так и не получила. Обвиняемый сообщал ей ложные сведения о проделанной работе, предоставлял в подтверждение фиктивные документы. По телефону и в переписке мошенник утверждал, что заседания суда откладываются, рассмотрение дела затягивается.

От личных встреч он отказывался, ссылаясь на плотный рабочий график. Под предлогом оказания адвокатских услуг мужчина обманул еще 22 человека на суммы от 15 до 600 тысяч рублей. Некоторые потерпевшие на уловки мошенника попадались по несколько раз. Клиентам сообщали о необходимости оплаты дополнительных услуг, госпошлины. Общая сумма ущерба обманутым клиентам составила свыше 2 миллионов рублей. Похищенными денежными средствами адвокат распорядился по своему усмотрению.

- В отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Обвиняемого может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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