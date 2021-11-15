На дороге Кандалакша - МАПП Салла водитель Ford Transit сбил лося

Люди в аварии не пострадали, однако их машина сильно повреждена. Фото: Дмитрий БРУШКО

12 ноября в Мурманской области произошло ДТП, в котором погиб лось. Водитель не успел вовремя затормозить, так как дикое животное резко выскочило на дорогу.

- В 17.40 на 8 километре автодороги Кандалакша - МАПП Салла водитель Ford Transit допустил наезд на лося. Животное погибло на месте, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Люди в аварии не пострадали, однако их машина сильно повреждена - полностью разбита передняя часть. За сбитого лося водителя теперь ждет штраф - 80 тысяч рублей.

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