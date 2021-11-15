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Общество15 ноября 2021 9:29

Мурманская область попала в двадцатку регионов по росту оборота общепита

Оборот кафе и ресторанов Заполярья с начала года составил 12058,8 миллиона рублей
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Лидером по суммарному обороту общественного питания является Москва, где он составил 266123,7 миллиона рублей.

Лидером по суммарному обороту общественного питания является Москва, где он составил 266123,7 миллиона рублей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

"РИА Новости" составили рейтинг российских регионов по темпам роста оборота общественного питания. Мурманская область оказалась в общем списке на 19 месте. По итогам трех кварталов 2021 года, оборот ресторанного бизнеса в регионе вырос на 34 %.

- Оборот общественного питания в Мурманской области на одного жителя в январе-сентябре этого года составил 16,5 тысяч рублей. Общий оборот общепита за 9 месяцев составит 12058,8 миллиона рублей, - говорится в исследовании.

Лидером по суммарному обороту общественного питания является Москва, где он составил 266123,7 миллиона рублей. Снизился оборот общественного питания только в Сахалинской и Томской областях.

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