Мурманская область заняла второе место в России по переписи населения на "Госуслугах"

Андрей Чибис сообщил, что среди жителей Заполярья наиболее востребованным стала онлайн-перепись на «Госуслугах». Фото: Антон ЗАБИРОВ

14 ноября закончилась Всероссийская перепись населения. На оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил всех северян, принявших участие в переписи, профильные ведомства, задействованные в ее проведении, и переписчиков.

- У нас было много возможностей переписаться: и по телефону, и через «Госуслуги», и в МФЦ, и дождавшись переписчиков. После подсчета всех результатов мы обязательно внимательно оценим полученные данные и при необходимости скорректируем целевые задачи в рамках наших программ и плана «На Севере – Жить», - подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис сообщил, что среди жителей Заполярья наиболее востребованным стала онлайн-перепись на «Госуслугах». Так, глава Росстата Павел Малков отметил, что Мурманская область вышла на второе место в стране по доле граждан, прошедших перепись с использованием портала «Госуслуги».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Североморске спасли двух провалившихся под лед мужчин. ЧП случилось на озере в районе горы Пуазвайвенч (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru