У пенсионера из Мурманска украл драгоценности бойфренд его внучки

19-летний северянин, который ранее не был судим, признался в краже. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию Мурманска обратился 68-летний местный житель, рассказав, что у него украли изделия из золота на сумму 187 тысяч рублей.

Выяснилось, что пожилой мужчина живет в одной квартире вместе с внучкой и ее молодым человеком. Девушка в разговоре случайно сообщила парню, что у дедушки есть тайник, оборудованный в подвесном потолке, где он хранит ценные украшения.

- Улучив момент, когда пенсионер и его внучка ушли из дома, парень похитил драгоценности и отнес их в ломбард. Он решил не возвращаться по адресу временного проживания, а скрылся, уехав в Ковдор, где его задержали правоохранители, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

19-летний северянин, который ранее не был судим, признался в краже. Он пояснил полицейским, что нигде не работает, испытывает финансовые трудности, поэтому решил пойти на преступление.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Молодому человеку может грозит до пяти лет лишения свободы. С него взята подписка о невыезде.

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