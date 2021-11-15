Общежитие МАГУ проверят после жалоб студентов

В общежитие МАГУ в Мурманск в ближайшее время придет проверка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В общежитие МАГУ в Мурманске в ближайшее время придет проверка. Такое распоряжение на оперативном совещании в правительстве Мурманской области дал губернатор Андрей Чибис.

- Посетите общежитие МАГУ. В соцсетях появились сообщения, что есть сложности. Давайте поднимем на обсуждение в ближайшее время этот вопрос, - отметил глава региона.

На выходных в паблике "Мурманск" появился анонимный пост, что в общежитии очень сложные условия для жизни.

- Да, сейчас все скажут: так это же общежитие, вы почти бесплатно там живете! Но все равно это не означает, что тут должны бегать тараканы! Общежитие, по сути, - обычные квартиры. Лифт в доме не работает, техники нет, машинки стиральные запрещены, а прачечной тут нет, мебель старая и разваливается. Воспитатели пьют и курят. Такого отношения к себе вы нигде не увидите! Воспитатель может вам угрожать и пускать про вас сплетни. В квартирах не хватает свежего ремонта, из окон дует, иногда из-за этого очень холодно! - пишет автор поста.

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