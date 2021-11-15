В Североморске спасли двух провалившихся под лед мужчин

Спасатели помогли северянам, провалившимся под лед. Фото: МЧС Мурманской области
14 ноября четыре спасателя выехали по вызову, поступившему по системе "112". Здесь на озере у горы Пуазвайвенч под лед провалились двое мужчин. К счастью, все закончилось благополучно.
- Помощь гражданам оказана. Состояние удовлетворительное, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманске появилась стихийная свалка из 400 покрышек. Неизвестные выгрузили их стопками на улице Ломоносова (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru