В Североморске спасли двух провалившихся под лед мужчин

Спасатели помогли северянам, провалившимся под лед. Фото: МЧС Мурманской области

14 ноября четыре спасателя выехали по вызову, поступившему по системе "112". Здесь на озере у горы Пуазвайвенч под лед провалились двое мужчин. К счастью, все закончилось благополучно.

- Помощь гражданам оказана. Состояние удовлетворительное, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

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