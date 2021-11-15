План по вакцинации от гриппа в Мурманской области выполнили на 30%

Северян призывают активнее прививаться от гриппа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области план по вакцинации от гриппа выполнен на 30%. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

- Всего прививку сделали 119 тысяч человек, в том числе 29 тысяч детей, - уточнил профильный министр.

В регионе работает 70 прививочных бригад, 28 из них - детские.

Напомним: ранее Минздрав разрешил совмещать прививки от гриппа и коронавируса.

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