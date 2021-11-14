Прогноз погоды в Мурманске и области на 15 ноября 2021 года: до +1 градуса, мокрый снег

Днем погоду будет определять очередной обширный глубокий атлантический циклон. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

15 ноября в Мурманской области ожидается потепление. Ночью циклон сместится на север Архангельской области, ветер постепенно ослабеет.

Днем погоду будет определять очередной обширный глубокий атлантический циклон, который вновь принесет теплую воздушную массу, что приведет к повышению температуры воздуха в нашем регионе.

- Ночью местами небольшой снег, днем мокрый снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -7 - 12, днем от -4 до +1. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

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