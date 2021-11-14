На озере в районе Североморска провалились под лед два человека

Мужчинам требуется помощь в эвакуации. Фото: vk.com/spasinfo51

14 ноября в районе Североморска два человека провалились под лед.

- В оперативную дежурную смену по «системе – 112» поступило сообщение о том, что двое северян провалились под лед на озере в районе горы Пуазвайвенч. Требуется помощь в эвакуации, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России Мурманской области.

На оказание помощи выехали спасатели в составе четырех человек и 3 единиц техники.

Напомним: завершены поиски пропавшего три месяца назад жителя Мурманска. 22-летний Андрей Филимонов ушел из дома 6 августа.

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