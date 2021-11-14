В Кольском районе столкнулись грузовик и легковое авто, пострадали два человека

По факту проводится проверка. Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области

14 ноября в Кольском районе произошло серьезное ДТП, в котором не обошлось без пострадавших.

- По предварительной информации, около 12.00 в районе 1347 километра автодороги Р-21 "Кола" (район Лопарской) произошло столкновение двух транспортных средств: грузового и легкового автомобилей. В результате ДТП предварительно два человека получили телесные повреждения, осмотрены медицинскими работниками, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка.

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