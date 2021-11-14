Жительница Мурманска стала жертвой мошенников при покупке щенка

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию обратилась 29-летняя жительница Мурманска и сообщила, что у нее обманным путем похитили деньги. Она рассказала, что на сайте одного из интернет-магазинов она нашла информацию о продаже щенка французского бульдога за 11,5 тысяч рублей. Цена северянку устроила, и она оформила заказ. После этого девушке позвонил мужчина с неизвестного номера и представился менеджером интернет-магазина. Лжесотрудник сказал, что необходимо перевести часть денег на указанный им счет для бронирования покупки. Та согласилась. Позже этот же абонент снова связался с потерпевшей и в этот раз потребовал перевести оставшуюся сумму. В этот раз девушка отказалась, и тогда мошенник сообщил, что продавать собаку и возвращаться предоплату не собирается. - Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

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