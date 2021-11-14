За сутки в Мурманской области 278 человек заболели коронавирусом

На лечении остаются 17 218 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 14 ноября 2021 года, за последние сутки 278 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 82 695 человек, количество летальных исходов - 2438 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+98, всего 39540), Североморск (+34, всего 7228), Кандалакшский район (+38, всего 6037).

Выздоровели 63 039 северян, на лечении остаются 17 218 пациентов.

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