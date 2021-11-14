Аэропорт "Мурманск временно закрыт из-за нелетной погоды

Информацию о задержках рейсов можно получить в представительствах авиакомпаний, а также в справочной аэропорта.
Фото: Олег ФИЛОНОК
14 ноября в Мурманской области бушевала метель, порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Из-за непогоды пришлось на время закрыть аэропорт "Мурманск".
- Аэропорт не работает с 11.00 до 15.00 14 ноября. Происходит чистка взлетно-посадочной полосы, - уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе воздушной гавани Заполярья.
Самолеты, находившиеся в пути, отправили на запасные аэродромы.
Информацию о задержках рейсов можно получить в представительствах авиакомпаний, а также в справочной аэропорта. АО "Аэропорт Мурманск" приносит свои извинения пассажирам за доставленные неудобства.
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