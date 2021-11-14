В Кандалакше шестеро пожарных тушили вспыхнувший гараж

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в Кандалакше. Возгорание произошло на улице Локомотивной в гаражно-строительном кооперативе "Звездочка".

Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области, загорелся деревянно-металлический гараж. В углу постройки около печной трубы обгорел утеплитель. Для проверки был вскрыт и соседний гараж.

- На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - шесть человек личного состава и две единицы техники. Причина пожара устанавливается, - уточнили в спасательном ведомстве.

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