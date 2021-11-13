В Мурманске раскрыли кражу автомобильных шин

Мужчина знал, где хранятся шины, и украл их. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию Мурманска поступило сообщение от 31-летнего мужчины. Северянин хранил автомобильные шины стоимостью 9 тысяч рублей в запираемой на ключ кладовке дома. Не обнаружив их на месте, он обратился в полицию.

Защитники правопорядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе и за кражу.

- Злоумышленник пояснил, что работает в управляющей компании, которая обслуживает дом потерпевшего. Он бывал в подвале и знал о хранившейся там чужой собственности. Мужчина решил взломать замок на двери кладовки и похитить автомобильные шины с целью дальнейшей продажи, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Вору грозит до 5 лет лишения свободы.

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