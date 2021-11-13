В Кандалакше мужчина стреляет из окна дома в собак

Мужчина стреляет в собак. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Северяне сообщают о неадекватном кандалакшанине, который живет на улице Первомайской, 27 в первом подъезде. Мужчина стреляет в собак.

Своей историей в социальных сетях поделилась одна из пострадавших. Брат девушки, выгуливая собаку, прошел вперед, а питомец оказался у злополучного дома. Через какое-то время молодой человек услышал выстрел и, обернувшись, увидел раненого хвостатого.

- Ходите аккуратно, там рядом два детских сада. Водите детишек осторожно, потому что сегодня - в собаку, а завтра - кому-нибудь в лоб. Женщина, проживающая в этом доме, сказала, что мужчина не в первый раз стреляет. Осенью этого года он вообще застрелил собаку, - пишет девушка в группе «Кандалакша в курсе».

Хозяйка сообщает, что теперь хвостатый останется инвалидом. Девушка уже подала заявление в полицию, а сейчас собирает чеки за лечение и планирует подать в суд по ст. 245 УК РФ за жестокое обращение с животными.

Ситуация не на шутку испугала общественность.

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