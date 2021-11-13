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Здоровье13 ноября 2021 22:49

За сутки в Мурманской области 281 человек заболел коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 13 ноября 2021 года
Ника СВЕТЛОВА
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Еще 281 северянин заразился коронавирусом.

Еще 281 северянин заразился коронавирусом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 13 ноября 2021 года, за последние сутки 281 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 82 417 человек, количество летальных исходов - 2430 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+126, всего 39442), Североморск (+42, всего 7194), Мончегорск (+28, всего 6652).

Выздоровели 62 749 северян, на лечении остаются 17 238 пациентов.

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