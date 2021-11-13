В Мурманской области установят умные счетчики электроэнергии

Умные счетчики в 2021 году появятся в 300 домах Мурманской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В соответствии с изменениями федерального законодательства, с 1 января 2022 года энергоснабжающие организации обязаны устанавливать интеллектуальные системы учета электроэнергии (ИСУЭ) при отсутствии измерительных приборов, выходе их из строя или в связи истечением срока использования.

Новая система упростит оплату услуг. Теперь северянам не нужно подавать показания за использование электроэнергии, они автоматически будут перенаправляться через Интернет.

– Внедрение интеллектуальных систем учета электроэнергии станет основой для повышения качества обслуживания потребителей, перехода на новый уровень технологий. Автоматический сбор показаний исключит возможность стороннего влияния на объемы потребляемого электричества, тем самым урегулирует вопрос увеличения необоснованного потребления коммунального ресурса на содержание общего имущества, – отметила заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Ирина Очкинадзе.

К реализации подошли комплексно: монтаж устройств пройдет в домах, где отсутствуют приборы учета или необходима их точечная замена. В приоритете - дома с высоким уровнем расхода электроэнергии, который серьезно повышает оплату общедомовых нужд.

В 2021 году планируется оснастить системой учета 300 домов региона, из них 150 – в городе Мурманске.

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