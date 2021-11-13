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Происшествия13 ноября 2021 14:28

Житель Кандалакши несколько раз ударил ножом обидчика любимой девушки

Защитнику грозит до 10 лет лишения свободы
Олеся КУРИЛОВА
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Ранее судимый мужчина попал под уголовную статью.

Ранее судимый мужчина попал под уголовную статью.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В полицию Кандалакши поступило сообщение, что у подъезда дома на улице Горького находится мужчина с ножевыми ранениями. На место прибыли сотрудники правопорядка и скорой помощи.

Медики оценили травмы как тяжкий вред здоровью и госпитализировали 51-летнего пострадавшего.

Злоумышленника нашли и доставили в отдел полиции. Им оказался 38-летний местный житель.

- Он сознался в содеянном и рассказал, что у его сожительницы давний конфликт с потерпевшим. Во время очередного выяснения отношений между женщиной и ее знакомым подозреваемому показалось, что от мужчины исходит угроза. Тогда он решил встать на защиту сожительницы и, достав из кармана нож, нанес им несколько ударов в грудь и шею потерпевшего, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

После этого пара покинула место происшествия. Теперь уже ранее судимому северянину грозит до 10 лет лишения свободы.

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