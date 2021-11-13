В Коле прокалывают шины в борьбе за парковочное место

Неизвестный мужчина ночью пошел прокалывать шины. Фото: скриншот видео/vk.com/murmansk_dtp

В Коле на проспекте Защитников Заполярья, 5б злоумышленники прокололи на машине все колеса. Один из пострадавших считает, что причина такого поведения – парковочное место.

- Вот как так можно? Разве это цивилизованно? Люди разговаривать совсем разучились. Никогда не думали, что в Коле кто-то таким занимается, причем взрослые люди, - пишет мужчина в группе «Мурманск ДТП ЧП».

Зимой ситуация усугубляется из-за снега: часть мест остается недоступна даже после уборки специальной техникой.

Водители занимают очищенные места соседей, и так начинаются конфликты.

В комментариях северяне делятся похожими историями о борьбе за парковочные места. Кому-то подставляли кирпичи под колеса, а иногда доходило до крайности - разбивали стекла. Чтобы защитить себя в таких ситуациях, горожане советуют обзавестись видеокамерой. В случае с Колой действия неизвестного злоумышленника попали в объектив.

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