Студентку из Апатитов шантажировали интимными фотографиями

Злоумышленник взломали страницу девушки в "ВКонтакте".
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Студентке из Апатитов пришлось идти в полицию, чтобы защитить себя от злоумышленников, которые взломали ее страницу в "ВКонтакте", нашли в личной переписке и закрытом альбоме интимные фотографии. Этими снимками они стали шантажировать девушку.
- Злодеи потребовали от студентки шесть тысяч рублей, угрожая в случае отказа разослать снимки ее друзьям. Девушка не стала ничего платить, а написала по этому поводу заявление в полицию, - пишет "ХибИнформБюро".
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о "Вымогательстве".
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