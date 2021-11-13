Число умерших от коронавируса в Мурманске на 13 ноября 2021 года составило 2430 человек

За последние сутки от коронавируса в Мурманской области умерли 8 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 13 ноября 2021 года - 2430 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек.

Мурманская область остается на третьем месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу и Севастополю. В заполярном регионе приходится 321 умерший на 100 тысяч населения.

За последний день выявлен 281 новый случай заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 82 417 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Североморск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске женщина ударила знакомого топором по голове. Мужчина сам себе вызвал "скорую" (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru