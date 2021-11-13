"Избитая" в ночном клубе Мурманска девушка оказалась мужчиной

Охрана пыталась удержать посетителя ночного клуба в Мурманске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около двух часов ночи 13 ноября в паблике "Мурманск ДТП ЧП" появился пост о потасовке в одном из заведений областного центра.

- В ночном клубе Мурманска охранники избили девушку. Сообщает наш подписчик, - говорилось в сообществе.

Однако, если присмотреться, то заметно, что три сотрудника клуба пытаются удержать не девушку, а мужчину.

Как сообщили "КП"-Мурманск" в УМВД по Мурманской области, заявление по данному происшествию в полицию не поступало.

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