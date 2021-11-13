Новые дома в Зеленоборском сдадут в конце 2021 года

Из-за подорожавших стройматериалов стройки в Мурманской области застопорились. Фото: Мария ЛЕНЦ

На улицах Мира и Молодежной в Зеленоборском строят новые дома. Вот только местным жителям не понятно, когда же их сдадут.

Проект растянулся по срокам из-за удорожания строительных материалов на 30%. Это сказалось на стройках по всему региону. С подрядчиком, который работает в Зеленоборском подпишут дополнительное соглашение о выделении средств.

- Уже издано распоряжение главы администрации Зеленоборского об увеличении стоимости контракта на 30 %, получено положительное заключение экспертизы. Ввод дома в эксплуатацию ожидается в конце 2021 года, после чего подрядчик продолжит строительство многоквартирного дома на улице Молодежной, - "АиФ-Мурманск" сообщил и. о. министра строительства региона Алексей Грачиков.

Напомним: строительство детского сада в Мурманске затянулось из-за подорожавших стройматериалов.

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