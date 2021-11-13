Мурманский моряк поймал "крабсбургер"

Роман Федорцов показывает интересных обитателей моря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мурманский моряк Роман Федорцов активно ведет Instagram. В своем аккаунте блогер показывает удивительных морских обитателей.

Одна из последних публикаций вызвала жаркую дискуссию среди подписчиков Романа. Пользователи наперебой пытались понять, что же за существо изображено на фотографии.

- Крабсбургер? Помятое лицо черепашки-ниндзя? Вчерашний бутерброд? Просто очередная неведомая зверушка со дна морского? - такие шуточные предположения высказал сам автор поста.

Неизвестное существо действительно внешне напоминает крабсбургер - гамбургер, который подавали в ресторане «Красти Краб» в мультсериале «Губка Боб Квадратные Штаны».

Подписчики Романа предположили, что это может быть молюск анадара или животное из класса беспозвоночных голотурия - их еще называют "морскими огурцами". Однако истинное происхождение глубоководного жителя так и осталось загадкой.

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