Мурманская хоккейная команда победила в игре с Салехардом

11 октября в игре мурманские спортсмены одержали уверенную победу со счетом 6:3. Фото: МХК "АРКТИКА"

В Мурманске проходят матчи молодежного хоккейного клуба «Арктика» в рамках первенства Национальной молодежной хоккейной лиги с командой «Ямал» из Салехарда. 11 октября в игре мурманские спортсмены одержали уверенную победу со счетом 6:3.

Для тех, кто не может посетить игры в Ледовом дворце в Мурманске, организованы трансляции. Ссылки размещаются в аккаунтах молодежного хоккейного клуба «Арктика» в социальных сетях.

- Среди игроков команды – талантливые спортсмены из городов и регионов страны. В текущем сезоне им предстоит провести за «Арктику» 20 гостевых и 20 домашних игр в рамках регулярного первенства в конференции «Запад». Заполярных хоккеистов тренирует хабаровчанин Александр Юньков – участник девяти игровых сезонов Континентальной хоккейной лиги, выступавший, в том числе, за московский «Спартак», - сообщает министерство спорта Мурманской области.

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