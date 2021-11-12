В колонии Мурманской области с помощью квадрокоптеров пытались передать запрещенные предметы

В исправительной колонии №18 Мурмашей часовой караул заметил квадрокоптер ночью. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области сорвались две попытки доставки запрещенных предметов и веществ в колонии с помощью квадрокоптеров. В обоих случаях груз был сброшен на подлете к учреждениям.

В исправительной колонии №18 Мурмашей часовой караул заметил квадрокоптер ночью.

- Сотрудники обнаружили полиэтиленовый пакет с привязанной к нему леской, в котором находилась залитая строительной пеной пластиковая пятилитровая прозрачная канистра. Внутри лежали два мобильных телефона и две сим-карты, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

Аналогичная ситуация произошла уже в Мурманске в районе колонии №17. Дрон упал, не долетев до учреждения. К нему был прикреплен сверток с неизвестным содержимым. Специально обученная собака поведением показала возможность наличия внутри наркотических веществ, и находку передали в полицию.

- Внутри свертка находились 8 упаковок по 25 таблеток в каждой, 3 мобильных телефона, смарт-часы, 15 сим-карт, 3 карты памяти, шлейф для телефона, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

По данным случаям проводятся проверки.

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