Северяне полтора часа стоят в пробке на дороге Мишуково-Снежногорск

На дороге Мишуково-Снежногорск образовался затор. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители области жалуются на внушительную пробку под Мурманском. Некоторые провели в ожидании больше полутора часов. Основное предположение причины – фуры: грузовые машины не могут подняться в гору из-за гололеда. Но также дорогу перекрывают из-за плановых взрывов на стройплощадках.

Пятничный большой поток транспорта был ожидаем. Перед выходными, избегая вечерней пробки, люди стараются проехать по «красным участкам» пораньше. К тому же 12 ноября движение и вовсе было закрыто на час.

- С 17.00 до 18.00 на трассе Мишуково - Снежногорск было закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением взрывных работ, - предупреждает Мурманскавтодор.

Уточнялось, что работы могут задержаться на резервное время с 18.00 до 19.00.

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