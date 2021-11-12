Житель Мурманска украл у соседа телевизор

В ходе расследования стало известно, что один из подозреваемых проживает с потерпевшим в общей коммунальной квартире. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратился 63-летний мурманчанин и сообщил о похищении телевизора стоимостью 18 тысяч рублей.

Стражи порядка установили и задержали в качестве подозреваемых 33-летнего и 61-летнего жителей Заполярья, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за кражу.

В ходе расследования стало известно, что один из подозреваемых проживает с потерпевшим в общей коммунальной квартире. Зная, что сосед недавно купил телевизор, он выбрал удобный момент, когда тот отправился в магазин за продуктами, и вместе со своим знакомым взломали дверь комнаты общежития, присвоив себе чужую собственность для дальнейшей продажи.

- Телевизор похитители продать не успели, он изъят полицейскими. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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