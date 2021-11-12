Во время полета из Нарьян-Мара у вертолета Ми-8Т произошла поломка

Ведомство по Архангельской области проводит проверку и выясняет, могли ли в полет выпустить сломанную машину.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
11 ноября в Архангельской области произошло ЧП с вертолетом Ми-8Т.
- В 11.15 при выполнении рейса по маршруту Нарьян-Мар – п/п им. Россихина у вертолета, принадлежащему АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд», произошел отказ левого авиагоризонта АГБ-3К. Экипаж принял решение о возврате на аэродром вылета Нарьян-Мар. Посадка выполнена благополучно. На борту воздушного судна находились 3 члена экипажа и 14 пассажиров. Пострадавших нет, вертолет повреждений не имеет, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Ведомство по Архангельской области проводит проверку и выясняет, могли ли в полет выпустить сломанную машину.
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