Во время полета из Нарьян-Мара у вертолета Ми-8Т произошла поломка

Ведомство по Архангельской области проводит проверку и выясняет, могли ли в полет выпустить сломанную машину. Фото: Антон ЗАБИРОВ

11 ноября в Архангельской области произошло ЧП с вертолетом Ми-8Т.

- В 11.15 при выполнении рейса по маршруту Нарьян-Мар – п/п им. Россихина у вертолета, принадлежащему АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд», произошел отказ левого авиагоризонта АГБ-3К. Экипаж принял решение о возврате на аэродром вылета Нарьян-Мар. Посадка выполнена благополучно. На борту воздушного судна находились 3 члена экипажа и 14 пассажиров. Пострадавших нет, вертолет повреждений не имеет, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Ведомство по Архангельской области проводит проверку и выясняет, могли ли в полет выпустить сломанную машину.

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