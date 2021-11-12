За сутки в Мурманской области 273 человека заболели коронавирусом

Выздоровели 62 461 северянин, на лечении остаются 17 253 пациента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 12 ноября 2021 года, за последние сутки 273 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 82 136 человек, количество летальных исходов - 2422 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+131, всего 39316), Кандалакшский район (+27, всего 5982) и Североморск (+22, всего 7152).

Выздоровели 62 461 северянин, на лечении остаются 17 253 пациента.

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