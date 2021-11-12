Рыбак из Мурманска поймал морского паука

Фото: www.instagram.com/rfedortsov_official_account/

Рыбак из Мурманска Роман Федорцов часто радует подписчиков своего Instagram фотографиями морских обитателей. И рассказывает о них так, что получается интереснее любого урока биологии.

Один из последних постов Роман Федорцов посвятил морскому пауку пикногониду.

- Он не является настоящим пауком и даже паукообразным. Это космополит всея океанов. Конечно, с таким размером ног, достигающим до 70 сантиметров и более, можно далеко уйти. И да, пикногониды ногами еще и дышат, - написал Роман Федорцов в своей аккаунте.

Напомним: ранее он показал опухоль пикши. У выловленной рыбы на голове оказался большой нарост.

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