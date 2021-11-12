В Мурманской области пожилые люди в три раза стали активнее пользоваться мобильным интернетом

Самые активные «качающие» 4G-пользователи среди пожилых абонентов зафиксированы в Кандалакшском, Кольском, Печенгском и Ковдорском районах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эксперты МегаФона составили портрет цифрового абонента пожилого возраста (60+). Оказалось, что все больше людей старшего поколения переходит с кнопочных телефонов на современные смартфоны, а за последние два года объем потребляемого ими интернет-трафика в Мурманском регионе вырос почти втрое.

Изучив обезличенные данные big data, специалисты МегаФона пришли к выводам, что большая часть пенсионеров Мурманского региона активно использует смартфоны. За последние два года доля пользователей в возрасте 60+, перешедших на гаджеты, выросла на 11% и составила почти четверть от всех пользователей современными мобильными устройствами. Самыми популярными стали модели средней ценовой категории – Huawei Honor 10 Lite, Samsung Galaxy A10, Huawei Honor 7A.

«В новой реальности мобильный интернет активно осваивают даже самые консервативные жители Мурманской области – бабушки и дедушки. За пандемию они научились общаться с чиновниками онлайн и заказывать доставку продуктов и лекарств на дом. Именно поэтому общее число мурманских абонентов 60+, кто еще пользуется кнопочными телефонами снизилось примерно на 11% – до 40%», – рассказал директор Мурманского отделения МегаФона Владимир Чуйко.

Вместе с тем почти втрое выросло потребление интернет-трафика среди возрастной аудитории. Год назад каждый житель Мурманской области старше 60 лет скачивал в среднем 1 гигабайт в месяц, что сопоставимо с просмотром одного фильма в онлайне. К октябрю 2021 года этот показатель увеличился до 4 гигабайт. Причем 75% трафика пришлось на 4G.

Самые активные «качающие» 4G-пользователи среди пожилых абонентов зафиксированы в Кандалакшском, Кольском, Печенгском и Ковдорском районах.

Осваивают пенсионеры и бесконтактные платежи через смартфоны (NFC). За два года число таких операций в Мурманской области среди абонентов оператора старше 60 лет выросло почти в два раза. На сегодня доля пользователей, оплачивающих покупки при помощи гаджетов составила 26,5% от общего числа клиентов МегаФона в данной возрастной категории.

При этом ожидаемо, что больше всего бабушки и дедушки региона беспокоятся о своих внуках, поэтому одной из самых востребованных услуг у них стал: «Родительский контроль», позволяющий получить информацию о местонахождении младших родственников. За два года пожилые абоненты оператора стали подключать эти сервисы в два раза чаще.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru