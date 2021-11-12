Из меню в детских садах Мурманска могут пропасть овощи и фрукты

Сейчас стоимость пребывания ребенка в обычной группе в Мурманске составляет 126 рублей за день. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Северяне заметили, как растут цены в магазинах. Дороговизну продуктов ощутили не только рядовые жители Мурманской области, но и в дошкольных учреждениях.

Сейчас стоимость пребывания ребенка в обычной группе в Мурманске составляет 126 рублей за день. На эти деньги малыша должны накормить завтраком, вторым завтраком, обедом и полдником. Задачка со звездочкой.

- Нас в детском саду честно предупредили, что из-за того, что продукты подорожали очень сильно, из меню могут пропасть фрукты и частично овощи, например, салаты. Мясо пытаются сохранить, хотя и оно стоит дорого. Мы видим, как за меню борются, пытаются делать его разнообразным, полезным и сытным, но с такими ценами... Пока родительская плата не увеличится, ситуация будет не очень радужная, - рассказали "КП"-Мурманск" родители, которые водят своих детей в один из городских детских садов.

При этом наши собеседники отметили, что готовы были бы рассмотреть повышение размера родительской платы, чтобы на питании детей не экономили. За комментарием "КП"-Мурманск" обратилась в администрацию Мурманска.

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