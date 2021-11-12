На дорогах Мурманской области установили баннеры с социальной рекламой

Подобные баннеры продолжат устанавливать и впредь. Фото: vk.com/mintrans_51

Для повышения безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма на автодорогах Мурманской области установили баннеры с социальной рекламой.

Автомобилистов просят пристегивать себя и своих пассажиров, не превышать скорость и не выезжать на встречную полосу, где это запрещено.

- Баннеры установлены на дорогах Кола-Верхнетуломский – КПП «Лотта», Заполярный - Сальмиярви и Мишуково - Снежногорск. Установка баннеров с социальной рекламой по БДД будет продолжена, - сообщили в региональном минтрансе.

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