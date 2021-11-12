В ДТП с участием автобуса Мурманск-Кандалакша пострадали 11 пассажиров

Причина аварии устанавливается. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 11 ноября в Мурманской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса Мурманск-Кандалакша. Он вылетел с дороги в Кольском районе.

- В 17.00 в районе 1326 километра автодороги Р-21 "Кола", водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Спринтер, двигаясь со стороны Мурманска в сторону Кандалакши, выезжая с правого поворота, не справился с управлением и допустил занос с последующим съездом в правый кювет, где опрокинулся на правый бок. В результате ДТП 6 пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения и 5 пассажиров обслужены амбулаторно. Сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Причина аварии устанавливается.

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