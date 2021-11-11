Завершены поиски пропавшего три месяца назад жителя Мурманска

Молодого человека отыскали. Фото: vk.com/la_murmansk

В Мурманской области завершились поиски 22-летнего мурманчанина Андрея Филимонова. Молодого человека искали около трех месяцев. Он пропал 6 августа, когда ушел из дома на улице Адмирала Лобова. После этого его местонахождение было не известно.

К счастью, поиски трагедией не обернулись. Северянина нашли живым и невредимым. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Где Андрей пропадал все это время, не уточняется.

Напомним: в Мурманской области с июля ищут пропавшего туриста из Москвы. Владимир Лайков приехал в Оленегорск ради туристического маршрута.

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