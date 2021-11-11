В Мурманске покажут финское кино

Количество билетов ограничено. Для посещения необходимо предъявить QR – код.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
С 19 по 21 ноября в Мурманске в рамках фестиваля «Птица Баренц» пройдут Дни финского кино.
К просмотру для северян отобраны современные финские кинопремьеры, которые будут сопровождаться субтитрами на русском языке.
Бесплатно получить билеты можно в кассе кинотеатра «Галактика» (ул. Рогозерская д.4) в день просмотра.
Количество билетов ограничено. Для посещения необходимо предъявить QR – код.
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