В Мурманске покажут финское кино

Количество билетов ограничено. Для посещения необходимо предъявить QR – код. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 19 по 21 ноября в Мурманске в рамках фестиваля «Птица Баренц» пройдут Дни финского кино.

К просмотру для северян отобраны современные финские кинопремьеры, которые будут сопровождаться субтитрами на русском языке.

Бесплатно получить билеты можно в кассе кинотеатра «Галактика» (ул. Рогозерская д.4) в день просмотра.

Количество билетов ограничено. Для посещения необходимо предъявить QR – код.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске появилась стихийная свалка из 400 покрышек. Неизвестные выгрузили их стопками на улице Ломоносова (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru