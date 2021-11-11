В Мурманской области задержали подозреваемого в серии краж

Днем ранее в полицию от администратора промтоварного магазина поступило сообщение о краже духов стоимостью более 6 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции обратился 27-летний житель Кандалакши с заявлением о краже телевизора. Пропажу он обнаружил после ухода гостей, с которыми допоздна выпивал. Проснувшись утром, потерпевший обнаружил отсутствие техники стоимостью почти 20 тысяч рублей.

- Выяснилось, что кражу совершил 27-летний приятель потерпевшего. Мужчина может быть причастен и к другим преступлениям, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Днем ранее в полицию от администратора промтоварного магазина поступило сообщение о краже духов стоимостью более 6 тысяч рублей.

Задержанный молодой человек сознался в содеянном и рассказал полицейским, что телевизор украл, воспользовавшись крепким сном хозяина квартиры. Духи тайно похитил с прилавка, в надежде, что его не найдут. Он пояснил, что не имеет постоянного места жительства и работы, поэтому похищенное, как и планировал, продал.

В отношении ранее судимого северянина возбуждены два уголовных дела за кражу. За содеянное злоумышленника может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аркадий Амозов: "В Мурманской области с полным курсом вакцинации еще никто не попал в "красную зону". По словам главврача, среди тяжело заболевших привитые составляют 1,5-2% (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru