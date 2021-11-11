В Мурманске приставы нашли должника по объявлению в интернете

Неприятных последствий можно было бы избежать, вовремя заплатив по долгам. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Судебные приставы разыскивали в Мурманске мужчину, который задолжал по налогам больше 40 тысяч рублей. О своем долге северянин знал, но мер для оплаты не предпринимал.

Сотрудники установили, что мурманчанину принадлежит автомобиль Land Rover. Однако при проверке имущества не нашли ни машины, ни должника. Тогда был объявлен розыск. Через некоторое время в интернете обнаружили объявление о продаже похожего автомобиля в Мурманске.

- В автосалоне выяснилось, что данная машина действительно принадлежит должнику. На престижный внедорожник незамедлительно наложили арест, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Боясь потерять иномарку, должник в течение трех дней погасил долг в полном объеме, ему также пришлось оплатить исполнительский сбор, и арест с автомобиля был снят.

Неприятных последствий можно было бы избежать, вовремя заплатив по долгам.

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