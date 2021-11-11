«Сила и мощь»: На Верхнетуломском водохранилище произвели водосброс

Водохранилище привлекает не только своей энергетической мощью, но и красотой природы вокруг. Фото: Скриншот видео

Верхнетуломское водохранилище считается одним из самых крупных водоемов Мурманской области. Оно появилось в 1965 году при строительстве прилежащей к ней гидроэлектростанции. Находится на реке Туломе, в двух часах езды от Мурманска.

Водохранилище привлекает не только своей энергетической мощью, но и красотой природы. А туристы охотятся за водосбросом. Он необходим, когда к ГЭС притекает слишком много воды.

Мурманчанке Анне Шейко удалось поймать сброс воды на камеру.

- У меня сейчас мини-отпуск, и мы с семьей проводим его в Верхнетуломском. Спуск воды удалось увидеть впервые, хотя приезжали в эти места уже не раз. Наконец-то повезло. Очень зрелищно и, конечно, впечатляет! Обычно водосброс длится три дня, как нам сказали местные жители. Мы ездили два дня подряд. На второй день поток ослаб немного, но все равно круто, - поделилась впечатлениями с «КП»-Мурманск» Анна.

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