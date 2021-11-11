Житель Апатитов прописал в своей квартире четырех иностранцев и попал под уголовное дело

Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сотрудники миграционного пункта полиции в Апатитах поймали безработного 37-летнего местного жителя, который в августе этого года прописал в своей квартире на улице Жемчужной четырех иностранцев. Фактически мужчина не собирался предоставлять им свою жилплощадь.

Проверка, проведенная участковым, подтвердила, что мигранты, поставленные на учет по указанному адресу, на самом деле там не проживают.

- В отношении ранее несудимого апатитчанина возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ". Ему грозит до трех лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде.

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