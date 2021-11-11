В Кольском заливе запечатлели кишащее крабами дно

Морские обитатели старались осторожно обходить камеру. Фото: скрин видео/Дмитрий Архангельский

В Кольском заливе Баренцева моря дайвер Дмитрий Архангельский обнаружил крабовое дно. Мужчина снял на видео несчетное количество бродивших ракообразных, которые топали по своим делам и старались осторожно обходить камеру.

Как рассказал Дмитрий "КП"-Мурманск", кучу крабов ему довелось наблюдать в районе острова Торос.

Напомним: моряк из Мурманска показал морского желудя внутри камчатского краба. Внутри ракообразного оказался сосед.

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