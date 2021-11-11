Разрушенный вандалами памятник героям-подводникам восстановит Русское географическое общество

Спустя год памятник все так же лежит на склоне холма. Фото: администрация Печенгского района

В сентябре 2020 года в Лиинахамари был сброшен с постамента памятник героям-подводникам. На упавшем мемориале нашли следы от троса. Было возбуждено уголовное дело, но пока по факту случившегося, а не определенного лица.

И спустя год все еще не решились вопросы по восстановлению памятника. Участие в этом планировал принять Северный флот. Теперь же стало известно, что этим займется Русское географическое общество. Работы пройдут в рамках заключенного в августе соглашения о сотрудничестве и шефских связях в отношении памятников и воинских захоронений на территории Печенгского округа.

- Земельный участок с памятником является собственностью Российской Федерации и находится в аренде у ООО «Прибрежный». В данный момент ведется работа с арендополучателем по обеспечению беспрепятственного доступа представителей РГО для проведения восстановительных работ на первоначальном месте его расположения, - сообщил глава администрации Заполярного Андрей Кузнецов.

Он уточнил, что так как памятник был установлен на холме, служившем опорным пунктом немецкой обороны порта Лиинахамари, администрацией Печенгского округа организована работа по признанию данного опорного пункта немецкой обороны бесхозяйным объектом и принятию его в муниципальную собственность.

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